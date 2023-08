Etapa acontece nesta sexta-feira (18)

Conforme publicação da Lotus Medicina e Segurança do Trabalho, nesta quinta-feira (17), a etapa “avaliação psicológica” do 3º processo de escolha unificado para conselheiros tutelares no município de Porto Velho, será realizada na Universidade da Amazônia (Unama), na av. Imigrantes, 4045B, bairro Industrial, em Porto Velho. Confira no link: https://www.lotusse.com.br/prefeitura-de-porto-velho.

A etapa “avaliação psicológica” será nesta sexta-feira (18/08/2023), e consistirá em entrevistas semiestruturadas e testes psicológicos, nos horários estipulados a seguir:

– Duração dos procedimentos psicológicos: 60 min.

– O candidato deve estar no local e se apresentar 15 minutos antes com a finalidade de conferência de documentos e acomodação na sala.

A etapa “avaliação psicológica” será no dia 18 de agosto de 2023, primeiro grupo com início às 8h, quando serão aplicadas as entrevistas semiestruturadas e os testes psicológicos.

O não comparecimento nos horários estipulados será considerado como falta e o candidato estará desclassificado.

O 3º Processo de Escolha Unificada dos Conselheiros Tutelares do 1º, 2º, 3º e 4º Conselho Tutelar e do Conselho Tutelar Distrital do Município de Porto Velho é realizado sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de Rondônia.

FUNÇÃO

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento de direitos e garantir absoluta prioridade na efetivação de direitos, bem como orientar a construção da política municipal de atendimento a crianças e adolescentes.

O telefone para mais informações é o (69) 98473-4098.

Texto: Adaides Batista

Foto: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO