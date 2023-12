Trenó de ajudante do Papai Noel é apreendido em Salvador; assista

Reprodução Trenó do Papai Noel é apreendido em Salvador

Na noite deste domingo (24), véspera de Natal, um veículo cheio de presentes, fazendo referência ao trenó do Papai Noel , foi apreendido em Salvador , durante uma blitz. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) justificou que não era possível observar a placa de identificação do veículo.

A situação se passou na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região do Vale do Canela, em Salvador, na Bahia, e o ‘ajudante’ do Papai Noel, que não teve a identidade revelada e estava no comando do veículo, foi abordado pela blitz e se recusou a fazer o bafômetro, segundo informações do “G1”. Assista ao momento:

Trenó do Papai Noel é apreendido após ajudante se recusar a fazer bafômetro em Salvador, na Bahia pic.twitter.com/E2cd8jg12u — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 25, 2023

Na sequência, o ‘trenó’ foi apreendido e transportado para o pátio da Transalvador, onde o veículo vai aguardar a regularização da questão da placa de identificação e então ser liberado para voltar às ruas.

Apesar de se negar a fazer o teste do bafômetro, o motorista não foi preso, pois a lei prevê que a recusa não constitui um crime. Porém, a decisão de não cooperar com o pedido configura uma infração gravíssima, que sucede em uma multa de R$ 2.934,70 e perda do direito de dirigir por 12 meses.

Fonte: Nacional