Três hospitais são atacados por Israel, dizem autoridades de Gaza

Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam – 10/10/2023 Fachada do Hospital al-Shifa, um dos maiores focos dos ataques

Ataques israelenses atingiram ou caíram próximos a três hospitais na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (10), de acordo com o Ministério da Saúde palestino. O hospital al-Shifa, que fica na Cidade de Gaza, é um dos principais alvos.

De acordo com as forças de Israel, túneis com a sede do Hamas ficam no subsolo do hospital, o que é negado pelo grupo. Além de ser o maior hospital da Faixa de Gaza, o al-Shifa também tem recebido muitos refugiados, o que agrava o risco de bombardeios no local.

Segundo o Ministério da Saúde, 18 de 35 hospitais estão fora de serviço na Faixa de Gaza, assim como 51 clínicas de cuidados primários, de um total de 72. Desde o início da guerra, foram mais de 270 ataques ao setor de saúde, segundo a pasta.

Nesta sexta-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Palestina afirmou que Israel “sequestra hospitais como reféns para extorsão, com o objetivo de alavancar e obter vantagens diante dos olhos do mundo inteiro”.

De acordo com a pasta, o objetivo de Israel é esvaziar os hospitais e obrigar os palestinos a migrarem para o sul de Gaza “num esforço para cometer novos episódios de genocídio e liquidar a presença palestiniana no norte da Faixa de Gaza”. Até o momento, as forças de Israel não confirmaram os ataques aos hospitais.

