Tribunais de Contas emitem recomendação com foco em ações contra impactos das queimadas

O Tribunal de Contas de Rondônia (TCE-RO) divulgou o calendário com o cronograma completo das sessões plenárias para o exercício 2025.

As atividades serão retomadas no mês de fevereiro, contemplando a 1ª e a 2ª Câmaras, o Pleno e o Conselho Superior de Administração.

Estão mantidas, na programação, a realização das sessões telepresenciais, nos moldes da Resolução n. 319/2020/TCE-RO, e também das sessões virtuais, instituídas pela Resolução n. 298/2019/TCE-RO.

Assim, de acordo com a programação, os trabalhos da 1ª Câmara serão abertos no dia 4 de fevereiro, com sessão ordinária telepresencial. Já no dia 5 de fevereiro reiniciam-se as atividades da 2ª Câmara, com sessão telepresencial.

Os trabalhos do Pleno em 2024 serão abertos com sessão virtual, programada para o período de 10 a 14 de fevereiro.

O Conselho Superior, por sua vez, abre o calendário de sessões no dia 17 de fevereiro, com sessão virtual.

Além dos conselheiros, as reuniões dos órgãos julgadores do TCE contam, sempre, com a presença de representante do Ministério Público de Contas (MPC).

As sessão ocorrem no Plenário Conselheiro Zizomar Procópio de Oliveira, no prédio-anexo do TCE, com transmissão ao vivo no canal do TCE-RO no YouTube.

Todas as pautas são publicadas no Diário Eletrônico da Corte e disponibilizadas, em sua íntegra, no portal do Tribunal de Contas.

