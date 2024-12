Tribunais de Contas passam a ter Rede de Secretários de Comunicação

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) disponibilizou a publicação “Desvendando a LGPD: Cartilha Orientativa para Auditores de Controle Externo”.

O objetivo é orientar os profissionais da área de controle externo sobre a aplicação, nas fiscalizações, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A iniciativa assegura a proteção das informações, o respeito aos direitos dos titulares e a conformidade legal. Tudo feito em sintonia com o manual de auditoria do TCE e o programa corporativo de Gestão da Segurança da Informação e Privacidade de Dados.

NOVAS CARTILHAS

O Tribunal de Contas irá produzir as cartilhas de forma gradativa. Além do Controle Externo, as demais áreas do TCE-RO também receberão documentos específicos, adaptados às suas necessidades.

A finalidade é garantir a implementação das diretrizes da LGPD de forma prática e efetiva no seu dia a dia.

