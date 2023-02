Tribunal de Justiça de Rondônia instala usina de energia solar no edifício-sede

Já está em funcionamento mais uma usina de geração de energia elétrica a partir da luz solar no Poder Judiciário de Rondônia. A potência da usina instalada no edifício-sede do Tribunal de Justiça, em Porto Velho, é de 151,8 Kwp (quilowatt de potência de pico), composta de 276 placas fotovoltaicas de 550W cada.

Segundo a Secretaria Administrativa do TJRO, essa é a quinta unidade para geração própria de energia apenas na capital. Também estão em funcionamento usinas fotovoltaicas no Anexo Administrativo, com potência instalada de 154 Kwp, na Secretaria de Gestão de Pessoas (88 Kwp), Centro de Apoio Logístico (246,4 Kwp) e Escola da Magistratura – Emeron (273 Kwp), além da sede. Já no interior do Estado, o TJRO conta com usinas em funcionamento nas comarcas Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Machadinho d’Oeste e Buritis. São 406,26 Kwp de potência instalada.

O cronograma do TJRO contempla a instalação de usinas fotovoltaicas em todas as suas unidades, e tem previsão de conclusão ainda para o ano de 2023, exceto unidades que estão com obras em andamento, cujo término está previsto para o início do ano de 2024 (Rolim de Moura). Conforme informa a secretária administrativa, Elaine Piacentini, o Poder Judiciário busca a autonomia energética com o projeto, ou seja: tudo o que for consumido de energia elétrica será gerado pelo próprio Judiciário.

A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável – PLS atua institucionalmente para a adequação de planos, programas, projetos e processos para atender à Resolução 143, de 2021, que instituiu a Política de Sustentabilidade no Judiciário rondoniense. Segundo o juiz auxiliar da presidência, Guilherme Baldan, presidente da Comissão, essa e outras ações do Poder atestam o compromisso do PJRO de atuar de forma socialmente justa e ambientalmente responsável.

Anexo administrativo do TJRO

Placas instaladas no Centro de Apoio Logístico – CAL

Secretaria de Gestão de Pessoas – SGP

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO