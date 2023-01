Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia promove leilão de imóvel

Operação Justiça Rápida Itinerante atendeu comunidades ribeirinhas de Porto Velho

Morador da comunidade de Ressaca guia servidores(as) por trilha na floresta para levar a equipe da Justiça Rápida até a casa dos pais

Durante 12 dias, o Poder Judiciário de Rondônia percorreu as comunidades e distritos de Porto Velho ao longo do rio Madeira para levar atendimento jurisdicional e acesso aos mais diversos serviços judiciais, em parceria com o Ministério Público e Defensoria Pública do Estado. O registro em áudio e vídeo do trabalho dos magistrados(as) e servidores(as) na região está disponível no Canal do TJRO no Youtube, com o título “Amazônia Beradeira”.

A parceria com a Justiça Federal, AGU e DPU também proporcionou acesso a serviços judiciais da esfera federal, como aqueles relacionados ao direito previdenciário.

As dificuldades enfrentadas, a importância da missão realizada e a satisfação de quem recebeu o atendimento da Justiça estão retratadas na reportagem, com personagens e histórias de vida marcantes. O vídeo de cerca de 11 minutos demonstra a necessidade do atendimento e a importância para as pessoas da região da realização da operação Justiça Rápida, que foi coordenada pelo juiz de Direito Audarzean Santana. A produção audiovisual é da Coordenadoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça.

Assista ao vídeo

