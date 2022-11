Tribunal diz que míssil russo derrubou voo MH17 na Ucrânia em 2014

Divulgação Tribunal concluiu que míssil de fabricação russa derrubou voo MH17 na Ucrânia, em 2014

Nesta quinta-feira (17), um tribunal holandês anunciou que o voo MH17 da Malaysia Airlines , abatido no leste da Ucrânia em 17 de julho de 2014, foi atingido por um míssil de fabricação russa. Segundo a decisão, a Rússia tinha total controle das forças separatistas no momento em que a aeronave foi abatida.

À época, todos os 298 passageiros e tripulantes foram mortos.

Sob as leis holandesas, o tribunal condenou à prisão perpétua três homens por assassinato no caso, entre eles estão dois ex-oficiais de inteligência russos (Igor Girkin, Sergey Dubinskiy e Oleg Pulatov) e um líder separatista ucraniano (Leonid Kharchenko). Nenhum deles compareceu ao julgamento e estão foragidos.

Eles ainda podem ser condenados por homicídio culposo caso os juízes do Tribunal Distrital de Haia considerarem que o ato não foi premeditado.

A região, na época, era palco de combates entre separatistas pró-Rússia e forças ucranianas, precursoras do conflito que eclodiu em fevereiro deste ano .

Moscou nega ter qualquer envolvimento ou responsabilidade pela queda do avião e, em 2014, também negou presença em território ucraniano. O tribunal, no entanto, afirma que, apesar de o tiro ter partido da Ucrânia , o local era de domínio russo no momento do disparo. A Rússia disse que vai avaliar a acusação.

“Vamos estudar esta decisão porque em todas essas questões, todas as nuances são importantes. Depois de estudar o documento legal, provavelmente estaremos prontos para fazer um comentário”, afirmou o vice-porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Ivan Nechaev, a jornalistas.

A Ucrânia disse que a confirmação da autoria do míssil abre um precedente importante.

De acordo com os promotores, os suspeitos ajudaram a organizar e transportar um sistema de mísseis BUK do exército russo para a Ucrânia, e que, posteriormente, foi usado para derrubar o avião.

O caso

Em 2014, o MH17 transportava 298 pessoas, saindo de Amsterdam, na Holanda, e tinha como destino Kuala Lumpur, na Malásia . O avião da Malaysia Airlines foi abatido, no entanto, em 17 de julho, enquanto sobrevoava território controlado por separatistas pró-Rússia, no leste da Ucrânia.

A investigação principal envolvendo a aeronave concluiu que o voo foi atingido por um míssil lançado diretamente da região.

Fonte: IG Mundo