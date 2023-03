Tribunal realizará evento para marcar o Dia Internacional da Mulher

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, o Tribunal de Justiça de Rondônia promoverá o evento “Nós, mulheres: uma reflexão sobre o nosso espaço”, que ocorrerá no auditório do TJRO, a partir das 11h30, no dia 9 de março, um dia após a data oficial. A proposta é trazer para reflexão o tema da participação feminina nos espaços do Poder Judiciário e seus desafios, com questões tais como: a mulher na maternidade, na maturidade, na conjugalidade, equidade de gênero, autoestima, dentre outras.

As falas serão feitas por representantes do projeto Aurora, composto por mulheres de vários setores do TJRO e convidadas, em formato dinâmico e participativo. Além disso, intervenções artísticas com talentos do próprio tribunal. Estão previstas apresentações de música, dança, exposição fotográfica e outras atrações.

“Estamos resgatando a leveza das antigas comemorações do Dia da Mulher, que, tradicionalmente, ocorriam no Tribunal, mas sem deixar de marcar o significado reflexivo da data”, explicou Cecileide Correia, diretora do Departamento do Conselho da Magistratura e integrante do projeto Aurora.

“O Dia Internacional da Mulher é propício às avaliações sobre as conquistas e desafios por superar, mas pode ser também um momento de congraçamento e comemoração”, lembrou Mariângela Onofre, psicóloga da Disau, que também participa ativamente do “Aurora”.

O evento tem o apoio da administração do TJRO, que tem buscado por meio de várias iniciativas promover a igualdade de gêneros e a participação feminina na instituição, seja por meio de resoluções e outras políticas públicas como, também, a melhoria da cultura para um ambiente inclusivo.

Bazar Sustentável

Outra atividade estabelecida é o Bazar Sustentável, iniciativa que promove o consumo consciente, sobretudo do vestuário. A ideia é que cada servidora verifique no seu guarda-roupa as peças que não estão mais usando para doar para o bazar.

A partir das doações, os looks serão montados e expostos em araras no dia da comemoração, para que outras pessoas possam adquirir por preços simbólicos. O recurso arrecadado será destinado ao abrigo municipal para mulheres vítimas de violência doméstica.

Algumas peças também serão separadas para municiar as pessoas presas em flagrante que devam passar por audiência de custódia. Em muitas situações, não há nem roupas para que possam ficar em frente às autoridades, causando grande constrangimento aos custodiados.

Exposição

Dentre as atrações artísticas previstas está a exposição D´Água e Lama, da fotógrafa Michele Saraiva, que traz imagens da vida ribeirinha sob a perspectiva feminina e um olhar sensível sobre a interação com os elementos naturais.

Michele Saraiva, nascida em Guajará-Mirim, e hoje radicada em São Paulo, fez, em 2011, uma inquietante passagem pelas comunidades do Baixo Madeira. Com a câmera em punho, a viagem reverberou na série de fotos que inspirou a criação de um espetáculo de dança contemporânea com o mesmo nome da exposição. “É uma forma de mostrar esse lugar em que a gente buscou nossas referências. O Madeira é a varanda das casas. Lá não tem estradas, mas rios. Esse contato com a natureza me chamou a atenção”, explicou Michele Saraiva, cujas fotografias foram impressas em tecidos e expostas em varais. “É uma referência à prática das ribeirinhas que lavam seus lençóis e roupas no rio e penduram para secar ao sol”, completou.

Michele é também montadora/editora de cinema, faceta que também poderá ser conferida na comemoração com a exibição de seu filme, em conjunto com outra fotógrafa de renome na Amazônia, a Marcela Bonfim, “Corpos Sentimentais”, um curta que explora os movimentos, a dança e em corpos previamente fotografados. As duas obras trazem reflexões poéticas importantes sobre o corpo e arte.

Autoestima

Outra fotógrafa convidada que fará parte da programação da semana é Helena Fernandes, que também exibirá fotos de sua autoria, porém com outra proposta: valorizar a autoestima feminina. As exibições ocorrerão no telão, enquanto Helena fará sua participação com fala sobre vivências fotográficas de mulheres como forma de autoconhecimento e autoafirmação.

O evento é organizado pelo projeto Aurora, do qual fazem parte servidoras de diversos setores do TJRO, com apoio da Secretaria-Geral e Coordenadoria de Mulheres do TJRO.

