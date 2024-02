Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas cassa mandato do deputado federal Silas Câmara, dono de dois canais de comunicação em Porto Velho

O deputado tem negócios em Porto Velho, na átea de comunicaçao sendo dono da Radio Boas Novas e da Rema Tv.

O Tribunal Regional Eleitoral de Amazonas (TRE-AM) cassou, nesta quarta-feira (31/1), o mandato do deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM).

O placar da votação foi de quatro votos favoráveis e dois contrários à cassação. A deliberação foi feita após pedido de vista do juiz Marcelo Vieira em dezembro.

Silas foi julgado por supostos gastos ilícitos com recursos financeiros na campanha eleitoral de 2022. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

Em nota, a assessoria jurídica do deputado informou que ele vai recorrer da decisão. Ele defendeu o “compromisso com a defesa legal de seu mandato, conquistado com muito trabalho, união, por um propósito santo, de forma limpa e honesta”.

