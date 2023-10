Trilha de Letras estreia com entrevista de Ana Maria Gonçalves

Sob o comando da escritora Eliana Alves Cruz (à direita na foto), a TV Brasil estreia na quarta-feira (1º de novembro) a nova temporada do programa Trilha de Letras – o único em TV aberta dedicado à literatura. Autora premiada, Eliana vai receber convidados para conversas sobre o mercado literário, processo criativo e a trajetória desses escritores no mundo dos livros. A atração estreia com Ana Maria Gonçalves (na foto, à esquerda), autora da obra-prima Um Defeito de Cor.

O programa vai ao ar às quartas-feiras, às 22h. No bate-papo com Eliana, Ana Maria comenta o sucesso da obra e diz que muita gente “se encontrou” naquelas páginas, que em 2024 vão virar enredo da escola de samba Portela.

O romance, lançado em 2006, conta a história de uma africana idosa que, à beira da morte, viaja da África para o Brasil em busca de um filho. Na narrativa, os fatos históricos estão imersos no cotidiano dos personagens.

“Me interessei pela história da Rebelião Malê, que nunca tinha estudado em aula de história. A gente aprende mais sobre essas guerras como a de Peloponeso e Constantinopla do que sobre as rebeliões escravas que estiveram aqui perto da gente e com certeza tiveram uma influência muito maior na história do país”, afirma Ana Maria.

Estreando no comando do Trilha de Letras, Eliana é jornalista, escritora e roteirista. É a autora dos romances Água de Barrela (2016), O Crime do Cais do Valongo (2018), Nada Digo de Ti, que em Ti não Veja (2020) e Solitária (2022). Com o romance de estreia, venceu a primeira edição do Prêmio Literário Oliveira Silveira, oferecido pela Fundação Cultural Palmares em 2015. Pelo primeiro livro de contos, A Vestida, recebeu o Prêmio Jabuti 2022.

“Eu estou realmente muito feliz de fazer parte da história do Trilha de Letras e estar apresentando o programa em um momento tão especial e histórico do Brasil, de retomada de tantas coisas”, diz Eliana, que já participou do programa em anos anteriores como convidada.

Sobre o programa

O Trilha de Letras busca debater os temas mais atuais discutidos pela sociedade por meio da literatura. Nesta temporada, os episódios foram gravados na BiblioMaison, biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro. A cada edição, o programa recebe um convidado diferente. O Trilha foi criado em 2016 por Emília Ferraz, atual diretora do programa. O primeiro episódio foi ao ar em abril de 2017.

A TV Brasil já exibiu três temporadas do programa e recebeu mais de 200 convidados nacionais e estrangeiros. As duas primeiras temporadas foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, pela jornalista Katy Navarro. Eliana assume a quarta temporada. Uma das novidades é o quadro de indicações de leitura que será feito por booktubers.

Fonte: EBC GERAL