Trilhas sonoras de clássicos do cinema ganham exibição com apresentações de ginástica rítmica no Teatro Guaporé

Uma das dicas para este fim de semana em Porto Velho são as apresentações de ginástica rítmica com o espetáculo de fim de ano “Cine Sauté”. O evento, que tem incentivo da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer), acontece no domingo (10), às 19h30, nas dependências do Teatro Guaporé. Com entrada gratuita, o público pode levar um panetone, que será distribuído posteriormente às comunidades carentes, da Capital.

Na abertura, números de ginástica rítmica com bola e mãos livres, e no encerramento da primeira parte, o desfile das ginastas. As apresentações contam com a reprodução de trilhas sonoras dos filmes que marcaram época no cinema. São 18 números de danças criadas e coreografadas pela professora e coreógrafa Clea Rocha, com a participação de alunos, do estúdio de dança, que integram o espetáculo. “Teremos a participação também, de ex-alunas que estarão se apresentando em algumas danças. Esta vai ser a segunda apresentação que faremos, e com certeza, o público vai se sentir encantado”, pontou.

O presidente da Funcer, Nery Rodrigues destacou a importância do evento para a promoção de cultura na cidade, e as expectativas para as apresentações do fim de semana. “Além de ser um evento com várias apresentações, é um momento de solidariedade, pois estaremos doando os panetones para comunidades carentes,” pontuou.

A segunda parte do espetáculo tem apresentações de danças solos e em grupo, inspirada em filmes como: Moana; Pantera Cor de Rosa; O Maquinista – Mickey e Minie; Os Smurfs; Tinker Bell; Alladim e Jasmine; Chapeuzinho Vermelho; Mudança de Hábito e a Pequena Sereia. No terceiro ato e encerramento do espetáculo vai acontecer uma apresentação de “Tributo a Charles Chaplin” e “Todas as Aves”.

Fonte: Governo RO