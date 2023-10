TROCA DE FAIXA Atletas de Taekwondo do Programa Talentos do Futuro participam de exame de graduação

Evento em Porto Velho reuniu pais, amigos e familiares

A Academia Dragon, zona Sul da capital, foi palco de ansiedade e emoção com o exame de troca de faixas para alunos matriculados na modalidade de Taekwondo no Programa Talentos do Futuro, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). A programação especial contou com a participação de 11 alunos que são inscritos no programa. O objetivo do exame de graduação é promover a evolução dos alunos, estimular a busca do conhecimento e aperfeiçoar os golpes e movimentos praticados pelas crianças e jovens durante os treinos.

A graduação acontece uma vez por ano e, além das faixas, os atletas também receberam certificados pela participação. Os pais e responsáveis estiveram presentes acompanhando a evolução dos alunos e incentivando como forma de agradecimento pela oportunidade oferecida através do Programa Talentos do Futuro. A avaliação e graduação dos alunos ficou aos cuidados dos mestres Sandra Santos e Marcelo Ferreira.

Segundo a professora Sandra, o exame é uma oportunidade para acompanhar a evolução de cada aluno e também incentivar outros atletas a participarem na próxima edição. “O aluno treina durante todo ano na expectativa de mudar de faixa, claro que isso vai de acordo com o desempenho de cada um. Pra gente é uma alegria poder acompanhar a emoção deles e dos familiares”, disse a professora.

O Programa Talentos do Futuro atende crianças e jovens em várias modalidades. Recentemente karatecas também participaram de troca de faixas. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, a troca de faixa é a concretização do trabalho que é realizado com esses alunos. “Agradecemos o empenho dos professores e dos familiares que participaram desse momento especial na vida desses alunos. Acredito que esse é apenas o início desse caminho de vitórias. Ano que vem esses atletas participarão de competições”, conclui a secretária.

André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Prefeitura de Porto Velho – RO