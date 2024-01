TRT-14 amplia a velocidade dos links de comunicação de dados

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre, concluiu um projeto de ampliação dos links de comunicação de dados em todas as suas unidades. O projeto, realizado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), visa melhorar o acesso aos sistemas informatizados e a prestação jurisdicional.

Com a ampliação, a rede corporativa do TRT-14 garantiu diversas melhorias, entre elas:



Ampliação substancial de velocidades

Os links de comunicação, que antes tinham uma capacidade de 10Mbps, agora contam com dois links, cada um com largura mínima de 50Mbps em cada unidade. Isso significa um aumento de cinco vezes na velocidade de transmissão de dados, o que permite um acesso mais rápido e eficiente aos sistemas informatizados.

Redundância para maior confiabilidade

A rede corporativa foi reforçada com links redundantes de operadoras diferentes, o que reduz a possibilidade de falhas críticas. Essa abordagem estratégica garante a continuidade dos serviços, ou seja, caso um link fique indisponível, o outro assume o tráfego de dados, garantindo a continuidade dos serviços e a integridade das operações do Tribunal.

Internet mais rápida e confiável

A Setic também implementou melhorias na conectividade à internet, que agora conta com dois links redundantes, cada um com uma velocidade de 500Mbps. Essa expansão, proporciona uma navegação mais rápida e confiável para todos os colaboradores e usuários das instalações do Tribunal.

O planejamento de ampliação dos links de comunicação de dados faz parte do compromisso da Setic com a modernização tecnológica e a excelência nos serviços prestados pelo TRT-14. A conclusão bem-sucedida do projeto promete uma transformação significativa na eficiência operacional do tribunal, agilizando os processos jurisdicionais e melhorando a experiência de todos os usuários.

A Setic agradece a todos os envolvidos e está confiante de que essas melhorias impactarão positivamente o desempenho da Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre.