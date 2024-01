Trump confronta juiz na reta final do julgamento por fraude civil

Reprodução Instagram Thiago Allan Freitas

O brasileiro Thiago Allan Freitas, sequestrado na terça-feira (9) em Guayaquil, durante a crescente onda de violência do Equador e libertado na quarta-feira (10), falou pela primeira vez sobre a experiência que viveu.

Por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, o empresário, que possui um comércio onde faz churrasco brasileiro , agradeceu a todos que se sensibilizaram com o caso, e também àqueles que enviaram dinheiro para pagar seu resgate.

O brasileiro, morador de Guayaquil há três anos, agradeceu a polícia local. “Eles são incríveis, foram muito rápidos. Querem saber se preciso de alguma coisa e estiveram o tempo todo com meus filhos”, disse Thiago, que tem três filhos.

“Agora quero tranquilizar a todos, dizer que estou bem e que o pior já passou. Tem muitas coisas que não posso falar, mas quero agradecer a todos que compartilharam e divulgaram o vídeo do meu filho.”

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Gustavo, filho de Thiago, pediu ajuda financeira para resgatar o pai. Ele relatou que a família conseguiu pagar parte do resgate, mas não dispõe do montante total solicitado pelos sequestradores.

“Meu nome é Gustavo, eu sou filho de Thiago. Meu pai foi sequestrado nesta manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos. Não temos mais. Por isso recorro a vocês, que me ajudem com o que têm, com qualquer valor, é muito bem-vindo. Se é US$ 1, US$ 2. Precisamos de verdade. Estamos desesperados. Não temos como fazer. Já pagamos US$ 1,1 mil, mas estão pedindo US$ 3 mil. Peço que nos ajudem. Muito obrigado”, disse o jovem em um vídeo postado no Instagram.

Desde o início do caso, as autoridades brasileiras do Itamaraty estiveram em contato com a família de Thiago e acompanharam o desdobramento das investigações junto às autoridades equatorianas por meio da Embaixada em Quito,









Fonte: Internacional