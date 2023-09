Trump é considerado responsável por fraude em caso civil em Nova York

Um juiz de Nova York concluiu que Donald Trump e sua empresa familiar inflaram de forma fraudulenta os valores de suas propriedades e outros ativos, em uma decisão que representa uma grande derrota para o ex-presidente dos Estados Unidos, e que pode prejudicar gravemente sua capacidade de fazer negócios no estado.

A decisão contundente do juiz Arthur Engoron, do tribunal estadual de Nova York, em Manhattan, tornará mais fácil para a procuradora-geral do Estado, Letitia James, estabelecer valores para indenização em um julgamento agendado para o dia 2 de outubro.

Engoron também determinou o cancelamento dos certificados que permitiam que algumas das empresas de Trump, incluindo a Organização Trump, operassem em Nova York, e ordenou a nomeação de um administrador judicial para gerenciar a dissolução das empresas.

O juiz descreveu como Trump, seus filhos adultos Donald Jr. e Eric, a Organização Trump e outros réus elaboraram avaliações e inflaram o patrimônio líquido de Trump para atender às suas necessidades comerciais.

“Esse é um mundo de fantasia, não o mundo real”, escreveu Engoron.

O juiz também sancionou os advogados dos réus por apresentarem argumentos jurídicos “absurdos” e por alimentarem a conduta “ruidosa” dos seus clientes.

Trump e os outros réus argumentaram que nunca cometeram fraude e que as transações contestadas foram lucrativas. Eles planejam recorrer da decisão de Engoron.

“A decisão ultrajante de hoje está completamente desligada dos fatos e da lei vigente”, disse Christopher Kise, advogado de Trump, num comunicado. “O presidente Trump e sua família buscarão todos os recursos de apelação disponíveis para retificar este erro judiciário.”

James disse que espera apresentar o resto do seu caso no julgamento.

“É uma decisão devastadora”, disse Bill Black, acadêmico residente em regulamentação financeira na Faculdade de Direito da Universidade de Minnesota. Ele disse que o cancelamento de certificados comerciais pode prejudicar a capacidade de Trump de ganhar dinheiro.

“Se a decisão for mantida, eles terão de liquidar as LLCs, que na verdade detêm a enorme parte dos ativos”, disse Black, referindo-se às sociedades de responsabilidade limitada.

Trump está na liderança da corrida pela indicação presidencial republicana de 2024.

Numa publicação na sua plataforma Truth Social, Trump considerou “ridículas e falsas” as acusações de que teria cometido uma fraude e acusou Engoron de ser um juiz a serviço de James, um democrata.

“Isto é uma guerra jurídica política democrata e uma caça às bruxas a um nível nunca antes visto”, escreveu Trump. “Se eles podem fazer isso comigo, podem fazer isso com VOCÊS!”

Trump tem afirmado repetidamente, sem provas, que as acusações de que é alvo são “caça às bruxas”.

* É proibida reprodução deste conteúdo

Fonte: EBC Internacional