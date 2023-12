Trump é proibido por tribunal de participar das primárias no Colorado

Reprodução: Flipar Donald Trump





A Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão nesta terça-feira (19) desqualificando Donald Trump para ocupar o cargo de presidente dos Estados Unidos.

Essa é a primeira vez na história que a Secção 3 da 14ª Emenda da Constituição dos EUA é utilizada para impedir a candidatura presidencial de alguém.

A base para essa decisão está centrada nas ações de Trump durante os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando o ex-presidente discursou e incitou seus seguidores a invadirem o Capitólio, em Washington D.C. Este episódio ocorreu após a derrota de Trump nas eleições presidenciais para Joe Biden.

A Suprema Corte do Colorado fundamentou sua decisão na interpretação da Secção 3 da 14ª Emenda, que aborda questões relacionadas à insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos.

A maioria dos juízes considerou que as ações de Trump durante o episódio do Capitólio o desqualificam de acordo com os termos dessa seção.

Essa decisão representou uma revogação de uma decisão anterior de um juiz distrital, que concluiu que embora Trump tenha incitado a insurreição, havia dúvidas sobre se a provisão da 14ª Emenda se aplicava especificamente à presidência.





A Suprema Corte do Colorado suspendeu a implementação da decisão até 4 de janeiro, ou até que a Suprema Corte dos EUA tome uma decisão final sobre o caso. Isso sugere uma pausa enquanto aguardam uma resolução a nível nacional.

A defesa de Donald Trump afirmou que recorrerá imediatamente de qualquer desqualificação ao Supremo Tribunal dos EUA.

Fonte: Internacional