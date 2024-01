Trump elogia Milei: ‘Está tornando a Argentina grande novamente’

Reprodução Ex-presidente dos EUA, Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a atuação do mandatário da Argentina, Javier Milei, em uma publicação feita nas redes sociais nessa sexta-feira (19).

“Ele está fazendo grandes progressos”, escreveu o republicano na rede Truth Social. “Ele herdou um ‘desastre total’, mas ele é MAGA (Make Argentina Great Again). Espero poder ajudá-lo no futuro”, acrescentou.

Milei teve grande repercussão esta semana em manchetes de jornais ao redor do mundo após discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Na ocasião, ele disse que o “o Ocidente está em perigo” e falou sobre os riscos do “socialismo” e das políticas “coletivistas”.

O argentino recebeu apoio nas redes sociais, inclusive de Elon Musk, dono da SpaceX, que compartilhou um vídeo com a fala de Milei e escreveu que ele deu uma “boa explicação sobre o que torna um país mais ou menos próspero”.

Fonte: Internacional