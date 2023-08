Trump se declara inocente ao ser acusado de conspirar contra eleições

Reprodução/Ansa Dois migrantes morreram e foram jogados no mar na travessia entre Tunísia e Itália





As autoridades italianas informaram nesta quinta-feira (3) que dois migrantes , entre eles um bebê de um ano e meio, morreram a bordo de um bote durante a travessia de Sfax, na Tunísia, para a Itália.

Segundo algumas testemunhas presentes na embarcação de sete metros, ambos os corpos foram jogados ao mar. A criança, de nacionalidade nigeriana, teria falecido na última segunda-feira (31) e seus pais seguiram viagem junto com o grupo.

Já a outra vítima seria um marfinense de 20 anos, de acordo com a própria irmã do jovem.





Ao todo, 39 pessoas provenientes da Costa do Marfim, Nigéria, Burkina Faso estavam a bordo do bote e desembarcaram na ilha de Lampedusa, no sul da Itália. Todos foram levados para o hotspot de Contrada de Imbriacola.

Além deles, outros dois grupos chegaram a Lampedusa: um com 37 tunisianos, incluindo sete mulheres e 11 menores, que partiram de Kerkennah, e outro com 41 egípcios e sírios – sendo sete crianças – que, segundo eles, embarcaram em um barco de madeira de nove metros do porto de Zuwara, na Líbia.

Desde a meia-noite desta quinta, os desembarques subiram para 28, totalizando 1.036 migrantes.

