Trump tem julgamento marcado para o dia 4 de março

Reprodução/Twitter A foto de fichamento de Donald Trump

A data do julgamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi marcado para o dia 4 de março de 2024. A juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, é a responsável pelo caso e determinou a data para a audiência que analisará as acusações acerca da invasão ao Capitólio e a tentativa de fraude nas eleições de 2020. As informações são do Axios.

O procurador especial, Jack Smith, que é responsável pelo caso, teria mostrado interesse para que o julgamento ocorresse no dia 2 de janeiro de 2024. Já a defesa de Trump, almejava que a audiência ocorresse apenas em abril de 2026. Entretanto, Chutkan rejeitou ambas as propostas nesta segunda-feira (28).

A data escolhida pela juíza será na véspera da chamada “Super Tuesday”. No dia 5 de março, 15 Estados norte-americanos farão as primárias para que possam escolher o candidato que irá disputar a Presidência dos Estados Unidos. Essa é a data mais importante para as prévias eleitorais estadunidenses.

Nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Trump segue como o favorito para ocupar a vaga do Partido Republicano nas Eleições de 2024, ficando a frente do adversário, o governador da Flórida, Ron DeSantis.

Os últimos dados divulgados pelo agregado de pesquisas FiveThirtyEigth, e disponibilizada na última sexta-feira (25), Trump lidera com 52% das intensões de voto. Logo atrás, De Santis aparece com 14,7%, seguidos pelo empresário Vivek Ramaswamy e o ex-vice-presidente Mike Pence, com 9,9% e 4,1%, respectivamente.

