Trump tem que responder pela invasão ao Capitólio, diz Nikki Haley

Onda de violência no Equador

Em meio a onda de violência no Equador, cinco supostos criminosos morreram e 28 fugitivos foram recapturados pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional do país.

De acordo com o almirante Jaime Vela, chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas do Equador, cerca de 41 reféns foram resgatados pela polícia e pelas forças armadas. As autoridades também apreenderam 61 armas de diferentes calibres, 418 munições e 24 explosivos.

Segundo Vela, 329 pessoas consideradas terroristas pelo governo foram detidas. O governo reconhece como terroristas os membros dos grupos Los Choneros, Lobos e Tiguerones.

Nesta quinta-feira (11), a onda de violência que assola o Equador entra no terceiro dia. O presidente do país, Daniel Noboa, decretou “conflito armado interno” na terça (9) na tentativa de controlar a situação.

A crise no país começou na última segunda (8), com a fuga de José Adolfo Macias, líder do grupo criminoso Los Choneros. Conhecido como “Fito”, o criminoso foi condenado a 34 anos de prisão em 2011, por crimes como tráfico de drogas e homicídio. Ele é considerado um dos criminosos mais perigosos do Equador.

Diversas cidades do Equador vêm registrando, nos últimos dias, invasões, explosões e sequestros.

