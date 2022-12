Tunísia vence a França, mas acaba eliminada da Copa do Mundo

O dia 30 de novembro de 2022 será para sempre uma memória agridoce na lembrança da Tunísia. Em grande atuação, uma equipe venceu um selecionado europeu pela primeira vez na história das Copas do Mundo, mas o 1 a 0 não foi o bastante para a classificação.

O cenário começou a se desenhar a favor ainda aos sete minutos, quando Ghandri aproveitou falta batida pela esquerda e desviou de primeira, vencendo Mandanda. O auxiliar, porém, marcou impedimento do ataque tunisiano.

A França custou a se acertar com o tempo de reserva, principalmente na marcação. A única lança de perigo veio dos pés de Coman, que invadiu a área e bateu de esquerda, mas mandou para fora.

Na etapa final, uma bola roubada no meio-campo sobrou para Khazri. O camisa 10 da Tunísia foi para cima da marcação, driblou Varane e tocou na saída de Mandanda. Explosão do Estádio da Cidade da Educação e festa para os africanos — que tinha passado 11 partidas sem triunfar contra um time do Velho Continente.

O primeiro gol da Austrália sobre a Dinamarca diminuiu um pouco os ânimos na arena, mas o dominó seguiu por parte dos tunisianos. Deschamps tentou de tudo se posicionando em nomes do campo como Griezmann, Mbappé e Dembelé, chegando ao gol com o primeiro, no último lance. O VAR, porém, viu impedimento do atacante e anulou o lance.

O resultado deixa a França ainda na liderança do Grupo D, com seis pontos, mesmo número da Austrália, segunda colocada, mas com um saldo superior (+3 a -1). A Tunísia acabou em terceiro, com quatro.

Momento-chave

Aos 13 minutos do segundo tempo, Fofana foi desarmado no meio-campo e a Tunísia saiu em contra-ataque. Khazri recebeu na defesa, driblou Varane e chutou de esquerda na saída de Mandanda. A bola entrou rasteira, lentamente, no canto direito.

Número

A França perde uma invencibilidade de nove jogos na Copa do Mundo, acumulada desde o título de 2018, na Rússia. Foram oito vitórias e um empate até o revés diante da Tunísia.

Fonte: Agência Esporte