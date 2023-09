Turbulência para os consumidores da 123 Milhas

Times brasileiros vão bem na Libertadores. Na Sula, brazucas precisam vencer o jogo de volta. Hoje tem 21ª rodada do Brasileirão. Equipe vice-campeã chega a Porto Velho. Judô leva o título em campeonato estadual. Grande jogo em Rolim de Moura.

Palmeiras e Fluminense saem na frente no primeiro jogo das quartas de final. Empate do Botafogo e derrota do São Paulo na Sulamericana. Rodada do campeonato de pontos corrido começa hoje às 17h30.

Vantagem – As equipes brasileiras se deram bem na Copa Libertadores da América, no primeiro confronto válido pelas quartas de final. Na quarta-feira (23) o Palmeiras atropelou (4c0) o time colombiano do Deportivo Pereira. Os gols foram marcados por Marcos Rocha, Raphael Veiga, Ronny e Mayke. O Fluminense venceu o Olímpia, do Paraguai, no Maracanã, na quinta-feira (24) por 2 a 0, gols de André e Cano.

Só a vitória – Botafogo e São Paulo terão que vencer as partidas de volta na próxima semana. O Glorioso ficou no empate contra o Defensa y Justicia em pleno Nilton Santos. Já o Tricolor Paulista foi derrotado pela LDU, em Quito, por 2 a 1.

21ª rodada – Flamengo e Internacional abrem a rodada as 17h30 neste sábado (26) no Maracanã. As 20h o Corinthians enfrenta o Goiás na Neo Química Arena. Domingo de muito futebol. Oito jogos serão disputados. Às 10h RedBull Bragantino encara o Cuiabá em Bragança Paulista. As 15h, mais três partidas, Botafogo e Bahia no Nilton Santos, Atlético-MG recebe o Santos na sua nova Arena MRV, e no Independência o América joga contra o São Paulo. As 17h30 a bola rola para três jogos. Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque. Em Curitiba, o Athlético-PR duela contra o Fluminense. Fortaleza e Coritiba jogam no Presidente Vargas, no Ceará. Fechando a rodada, o Grêmio recebe o Cruzeiro na Arena do Grêmio as 18h.

*Todos os jogos citados acima são no horário de Rondônia.

Tabelinha rondoniense

Equipe militar campeã no Canadá é recebida em Porto Velho. Judô de Machadinho D’Oeste é campeão geral. Rolim de Moura e Rondoniense duelam no Cassolão.

Militar – A equipe que participou dos Jogos Mundiais de Polícias e Bombeiro no Canada ficou em segundo lugar na modalidade de futebol de cinco. Foram 21 medalhas para os atletas do Projeto de Judô da Policia Mirim, da 2ª Companhia de Policia Militar do Estado de Rondônia, da academia Seyrioku Zen’yo. Os atletas conquistaram 9 medalhas de ouro e foram campões no geral da 2ª Etapa do Campeonato Estadual de 2023 da LIJER (Liga de Judô do Estado de Rondônia. O torneio foi disputado entre 18 a 20 de agosto.

Vai pegar fogo – Domingo, a partir das 15h30 do horário de Rondônia, em Rolim de Moura, o Tigre da Mata recebe o Rondoniense Social Clube de Porto Velho pelo Campeonato Rondoniense Sub-20. As equipes sonham em disputar a Copa São Paulo do ano que vem, e sabem que somente o campeão e vice garantem a vaga.

*Por João Rafael Costa