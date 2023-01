TURISMO – Centro de Atendimento ao Turista informa sobre atrativos culturais e turísticos de Porto Velho

Local funciona no aeroporto da capital durante período de férias

Os turistas que chegam a Porto Velho através do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira podem receber informações sobre os atrativos culturais e turísticos da cidade no Centro de Atendimento ao Turista (CAT). O local disponibiliza materiais gráficos e eletrônicos com informações aos visitantes.

Administrado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o CAT foi criado como parte da estratégia da Prefeitura para promover o fomento à economia local, divulgando os atrativos locais e a prestação de informações sobre circuitos e rotas turísticas no município, como locais para pesca esportiva, balneários, monumentos históricos, rotas gastronômicas, ecológicas e culturais.

O local funciona desde 2011 durante o período de férias (geralmente em janeiro), e já distribuiu o material gráfico a mais de 4 mil turistas e o material eletrônico a mais de mil pessoas.

O Centro recepciona turistas e visitantes todos os dias, sendo que de segunda a sexta-feira o atendimento funciona das 9h às 22h45. No sábado, o serviço acontece das 12h às 23h, e no domingo, o atendimento é somente via WhatsApp: (69) 98473-6038.

As informações sobre os circuitos também podem ser obtidas online.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO