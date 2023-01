TURISMO – Cerimônia oficializa passeio de barco no rio Madeira como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Porto Velho

Solenidade aconteceu com a presença do prefeito Hildon Chaves, primeira-dama e convidados

Na tarde de terça-feira (24) foi realizada solenidade de descerramento da placa que oficializa o passeio de barco do rio Madeira como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Porto Velho, conforme a Lei nº 3.009, de 10 de janeiro de 2023.

A solenidade que aconteceu durante um passeio pelas águas do rio Madeira, no barco Rei dos Reis, contou com a presença do prefeito Hildon Chaves, da primeira-dama e deputada estadual Ieda Chaves, deputado federal Maurício Carvalho, da secretária Glayce Bezerra (Semdestur), do promotor de Justiça de Meio Ambiente, Marcelo Oliveira, além do vereador Alekis Paletó (autor do projeto de lei), representantes do Sebrae, da Santo Antônio Energia, influenciadores digitais e secretários municipais, entre outros convidados.

“Nós sancionamos esta lei e através dela nós consagramos o passeio de barco no rio Madeira, que já faz parte da nossa tradição, da nossa história, como Patrimônio de Natureza Imaterial do Município de Porto Velho. Esta lei é de autoria do vereador Alekis Palitot e isso vem ao encontro do fomento cada vez maior do turismo na nossa capital”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

Ele ainda destacou os esforços, especialmente da secretária Glayce Bezerra na estruturação do turismo em Porto Velho. Hildon Chaves afirmou que “o principal intuito (da lei) é, sim, atrair o maior número de turistas para a nossa capital”, acrescentando que o turismo é a 4ª indústria que mais emprega e que mais gera renda em todo o mundo.

Glayce Bezerra disse que a atitude do prefeito em sancionar a lei, demonstra a relevância do tradicional passeio de barco que já faz parte do circuito turístico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e o coloca em outro patamar, quando se trata de patrimônio cultural. Com isso, possibilita aumentar as visitas e a renda dos profissionais e fomenta ainda mais a economia no município.

“Para os donos de barco isso representa um reconhecimento, pois o passeio já é realizado há tanto tempo, então, eu vejo como uma forma de manter as tradições, de serem reconhecidos, de total relevância para eles, com certeza”, pontuou a secretária.

O deputado federal, Maurício Carvalho, a deputada estadual e primeira-dama, Ieda Chaves, e o titular da Secretaria Geral de Governo da Prefeitura, Fabricio Jurado, também falaram da importância do feito para o município e para os profissionais que trabalham nas embarcações que fazem os passeios pelo rio Madeira.

DEPOIMENTOS

Diretor de operações da Santo Antônio Energia, Dimas Maintinguer, disse que, pelo fato do empreendimento ter sido construído no leito do rio Madeira, sendo a 4ª maior geradora de energia do País, acaba propiciando aos visitantes um atrativo a mais durante os passeios, uma vez que não deixa de ser mais um ponto turístico para Porto Velho.

Para o presidente da Associação dos Barcos de Passeio, Marcos Barroso, a medida adotada pela Prefeitura é um grande incentivo. O pai dele atuou na atividade por mais de 30 anos e ele esperava muito por esse acontecimento.

“Ele parou e hoje eu estou continuando na profissão dele, então pra gente é muito gratificante. É um documento e agora a gente sabe que vai ser reconhecido em todo estado de Rondônia, tanto pelos empresários quanto pelas outras pessoas, e isso vai atrair muito mais gente para mostrar o nosso trabalho de turismo aqui em Porto Velho”, afirmou Barroso.

Edineuter Pereira, anfitrião do passeio, também falou sobre a importância da conquista e do reconhecimento profissional com essa lei sancionada pelo prefeito Hildon Chaves. “É mais um motivo para que a população venha ver o nosso rio, aproveitar o que servimos no barco e tudo o que temos a oferecer para a população”, disse, acrescentando que a atividade turística será mais valorizada.

Durante o passeio, as pessoas que estavam a bordo puderam contemplar e registrar um pouco das belezas da nossa flora e fauna como o boto tucuxi, além de admirar o pôr do sol.

Texto: Augusto Soares

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO