TURISMO – Circuito Energia será a nova atração turística estruturada em Porto Velho

Circuito é resultado de parceria entre a Semdestur e Santo Antônio Energia

“Circuito Energia” é o novo circuito turístico organizado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), em parceria com a Usina Hidrelétrica Santo Antônio Energia, e já tem seus monitores aprovados.

No projeto “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, lançado em 2022, a Semdestur setorizou os pontos turísticos de Porto Velho em Rotas e Circuitos, de acordo com cada categoria de atração como, por exemplo, a Rota Ferroviária, Rota das Águas, o Circuito Ecológico, entre outros. É possível conferir mais informações sobre rotas e circuitos no site da Semdestur e no perfil do Instagram: omelhordepvh/

Este ano, será lançado o Circuito Energia, em que a Usina Hidrelétrica de Santo Antônio abrirá suas portas para visitantes, com um receptivo turístico organizado para essa nova atração turística. O novo circuito está em fase final de estruturação e parte importante disso foi o processo de seleção dos monitores que acompanharão os turistas no passeio.

Os monitores receberão o treinamento da usina no mês de março. Todos os detalhes e informações relevantes sobre a usina serão contados durante a visita conduzida, o que enriquecerá a experiência do visitante.

Os monitores de turismo aprovados no processo são Allan Pereira Pinto, Camila Fernandes Oliveira de Azeredo, Izaias Gomes Bezerra e Thainan Silva. Em breve será lançado o circuito, garantindo mais uma opção turística para porto-velhenses e turistas.

Texto: Isabella Leite

Foto: Wesley Pontes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO