Turismo de Rondônia desenvolve políticas conjuntas aos gestores municipais

O muro da área externa do Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho foi revitalizado por um grupo de artistas grafiteiros, apoiado pelo Governo de Rondônia, por meio da Coordenadoria de Juventude e Lazer da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel. É o resultado da 1ª edição do encontro de grafiteiros, ocorrida em janeiro, na Capital, com o Projeto Movimento Urbano e que teve como tema, o “Futebol Mundial”.

A ação, de acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, tem como objetivo incentivar a cultura, comunicação e liberdade de expressão, com ênfase aos jovens artistas. “Queremos fomentar e aumentar a relação de interesse dos jovens para as políticas públicas, voltadas à juventude do nosso Estado, principalmente as pessoas que já têm no grafite uma fonte de renda. Além de ser um incentivo a outras pessoas que também queiram aprender a se expressar com esta arte”, reforçou.

O grafite é uma expressão de arte e da cultura. Segundo o coordenador de Políticas Públicas para a Juventude da Sejucel, Gabriel Barbosa, dez artistas participaram do evento. “Eles atenderam à seleção pública do Projeto Movimento Urbano e participaram do 1ª encontro de grafiteiros. E o resultado foi impressionante, conseguimos integrar a juventude e a arte dos grafiteiros nesse patrimônio histórico, que é o Estádio Aluízio Ferreira. Damos uma cara nova ao muro do estádio e ainda promover a união entre a cultura, esporte e o lazer do nosso Estado”, ressaltou.

ARTE EM GRAFITE

Os grafites que hoje embelezam o muro da frente do Estádio Aluízio Ferreira tem como tema, o “Futebol Mundial” e, de acordo com o superintendente da Sejucel, Lourival Júnior de Araújo Lopes, a arte vem sendo muito apreciada pela população que visita o local turístico.

Além de figuras do mundo do futebol; como os jogadores Pelé e Zico, algumas personalidades de Rondônia também foram homenageadas. “Entre os grafites têm os do Lourival Becão, Neném, Beletti, Edilson e ‘Faz Tudo’, que estão entre os grandes nomes do esporte de Rondônia e muitos outros. É um reconhecimento que o Governo do Estado está fazendo e valorizando essas personalidades”, complementou o superintendente.

Fonte: Governo RO