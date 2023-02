TURISMO – Porto Velho é representada em reunião nacional de gestores municipais

Agenda passou por reunião com o Ministério do Turismo e Embratur

O Município foi representado nacionalmente em reunião de gestores do turismo, pela secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra, que cumpriu agenda oficial em Brasília, compondo a mesa de autoridades da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo (Anseditur), como conselheira fiscal.

As agendas incluíram a participação em um podcast e reuniões com o Ministério do Turismo e com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A gestora pontuou que foram apresentadas demandas como o apoio a projetos de infraestrutura turística, ampliação de ações de sustentabilidade, fortalecimento do projeto Destinos Turísticos Inteligentes e criação da Rede Brasileira de Cidades Criativas.

Na última terça-feira (7), a secretária participou do podcast “Ansedicast”, onde apresentou o plano da Prefeitura de Porto Velho para promover os pontos turísticos de Porto Velho. “O Melhor de PVH” com suas Rotas e Circuitos Turísticos, bem como o Guia dos Balneários e Guia da Pesca Esportiva foram destaque no programa especializado em turismo que irá ao ar em breve.

Já na quarta-feira (8), ocorreu a primeira reunião do ano da Anseditur, que é responsável pela integração dos secretários e dirigentes de turismo no Brasil. A instituição é a correspondente dos destinos turísticos junto aos órgãos do Governo Federal, além de atuar na prospecção de oportunidades e parcerias que favoreçam os municípios.

A presidente da Associação, Vanessa Leal, também secretária de Turismo de Pirenópolis (GO), destacou a necessidade de novas estratégias e produtos turísticos para incrementar os indicadores de visitação do Brasil e, por isso, trabalha para a construção de políticas públicas efetivas, a partir da aproximação dos municípios com o Governo Federal.

Glayce Bezerra participou de reunião com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que apresentou o plano de 100 Dias de Gestão do Ministério do Turismo e iniciou o diálogo com os secretários municipais de Turismo. O plano tem como prioridade o fortalecimento do turismo, a partir do estreitamento do contato com a ponta da linha, priorizando o diálogo com gestores e ouvindo suas demandas.

Destinos Turísticos Inteligentes, conectividade 5G em municípios turísticos, nômades digitais e a Rede Brasileira de Cidades Criativas foram pautas dessa primeira reunião.

No encontro nomeado “Embratur, Anseditur e capitais 2023”, na tarde da quarta-feira (8), o presidente da Agência, Marcelo Freixo, garantiu que está trabalhando para reestruturar a Embratur, reforçar o diálogo com os gestores municipais, manejar recursos e gerar empregos em todas as cidades, pois acredita no turismo como caminho para desenvolver o país.

Na reunião, os temas foram inteligência mercadológica com dados para os municípios, a necessidade de fortalecimento da imagem do Brasil, o reposicionamento da marca Brasil e a segmentação para a promoção turística. Freixo destaca, ainda, o foco em trazer o turista estrangeiro de volta ao Brasil, por isso prioriza o reposicionamento de marca do país, promovendo um novo Brasil no exterior.

