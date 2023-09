TURISMO Porto Velho participa da 50ª ABAV Expo no Rio de Janeiro

Mais de 2 mil expositores estão participando, distribuídos em mais de 37 mil metros quadrados

Na quarta-feira, 27 de setembro, data em que se celebra o Dia Mundial do Turismo, a Prefeitura de Porto Velho, representada pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), participou da abertura da maior feira de turismo da América Latina, no Riocentro, no Rio de Janeiro. Organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), o primeiro dia do evento teve como grande atração uma palestra do californiano Steve Wozniak, cofundador da Apple. A 50ª edição da ABAV Expo acontece de 27 a 29 de setembro e tem expectativa de receber 30 mil visitantes.

Ao todo, mais de 2 mil expositores estão participando, distribuídos em mais de 37 mil metros quadrados, sendo que Porto Velho é o único município rondoniense presente no evento.

Além da feira para a promoção dos destinos, acontecem paralelamente uma série de eventos e rodadas de negócios para inserir a cidade nas rotas das principais operadoras turísticas e fazer contato com futuros investidores. Porto Velho participa do evento numa área reservada para grandes destinos.

A ABAV Expo reúne anualmente toda a cadeia produtiva do setor contribuindo de maneira decisiva para a consolidação de negócios entre empresas dos cinco continentes. É a grande vitrine para o lançamento de novidades e a apresentação de tendências para o mercado profissional ao reunir companhias aéreas, meios de hospedagem, operadores de turismo, empresas de cruzeiros marítimos e de segmentos especializados.

Para a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, a ABAV Expo é um espaço amplificado para colocar Porto Velho entre os destinos mais cobiçados do país.

“Trazer Porto Velho para a ABAV é fundamental para mostrarmos aos profissionais do turismo, que participam da feira, que nossa cidade é uma novidade em meio a tantos destinos já consagrados e que vale a pena experimentar um destino novo, rico em história, cultura, gastronomia e belezas naturais”.

A secretária acrescenta que “a divulgação do destino faz parte do Planejamento Estratégico da gestão municipal para atrair turistas para Porto Velho. Temos atuado em várias frentes nesta meta, seja em parcerias com trade turístico, na realização de eventos consolidados como o Estação Turismo, ou com a participação nas maiores feiras de turismo consagradas pelo mercado. É preciso colocar Porto Velho nas principais vitrines de divulgação do país e a ABAV é uma delas”, frisa.

A Semdestur se faz presente pela segunda vez no evento, com estande institucional de 50 metros quadrados, e participação no espaço educacional anteriormente denominado Vila do Saber, atualmente chamado de “Abavtalks”, onde, nesta quinta-feira (28), às 14h (de Brasília), acontece a palestra “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”, proferida pelo prefeito Hildon Chaves.

São parceiros da Semdestur nos projetos de divulgação do turismo de Porto Velho o Sebrae, a Santo Antônio Energia, a Jirau Energia e a Fecomércio.

Texto: Lilian Leite

Foto: Lilian Leite

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO