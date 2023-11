TURISMO Prefeitura de Porto Velho faz intercâmbio com gestores de turismo do interior de Rondônia

Semdestur estreita laços com municípios para fortalecer o turismo do Estado

Dos dias 6 a 8 de novembro de 2023, a titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra, esteve em reuniões técnicas em seis prefeituras do interior de Rondônia. Os dirigentes de turismo de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno receberam o material gráfico da campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” e o convite para o RoadShow que será realizado pela Semdestur na próxima quarta-feira (22), às 18h, no Hotel Golden Plaza.

Os municípios fazem parte de Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, e seus emblemáticos cartões postais, assim como os de Porto Velho, representam Rondônia. A gestão turística da capital conversa com os demais municípios para que as linguagens e divulgação das belezas naturais, históricas e culturais de Rondônia sejam vistas e visitadas por pessoas do Brasil e do mundo.

Para a secretária municipal Glayce Bezerra, o ordenamento turístico de Porto Velho, que resultou na campanha “O Melhor de PVH”, pode servir de caminho para as outras cidades e o turismo receptivo pode se consolidar em todo o estado. “Fazemos esse intercâmbio para alinhar medidas para tornar nossa capital e municípios do interior conhecidos pelo turismo receptivo. Convidamos prefeitos e gestores para estarem conosco no RoadShow, onde teremos palestras e diálogos abertos para o crescimento do turismo no Estado”, relata a secretária.

Em Ariquemes, a reunião se deu no Centro Cultural Ariquemes, e a equipe Semdestur foi recebida pelos diretores Diego Lima e Mabel Daltiba. Em Jaru, a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo recebeu a secretária Glayce Bezerra. Já em Ouro Preto do Oeste, a reunião foi no Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Biblioteca Municipal com o secretário Emersson Douglas e o diretor do Departamento de Turismo, João Antônio Oliveira Genoino. O segundo dia iniciou em Ji-Paraná, onde a equipe Semdestur foi recebida pelo Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Volnei Inocêncio; já em Cacoal, a secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Daniela Bianchini, recebeu o material de “O Melhor de PVH” e conversou com a Secretária Glayce. Em Pimenta Bueno, o diretor Municipal de Turismo, Sidnei Antunes, recebeu o material e conheceu mais sobre a campanha de Porto Velho.

