TURISMO – Prefeitura de Porto Velho lança “Circuito Verde e Amarelo”

Atividades incluíram oficinas de mudança no estilo de vida, orientação digital, educação alimentar e nutricional, realização de exercícios, dança, aeróbica, entre outros

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), participou no último sábado (26), no Espaço Alternativo, do Dia da Pessoa Idosa, levando serviços de assistência social. O evento foi realizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/RO) que faz parte da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).

Os atendimentos tiveram início às 8h e seguiram até às 17h, com atividades gratuitas, de cunho preventivo e informativo, direcionadas às pessoas idosas, visando a melhoria da qualidade de vida, bem-estar social e emocional, respeito e valorização do idoso. O evento contou com a parceria de várias instituições e entidades.

Segundo o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI/RO), José Neves Sobrinho, o objetivo do evento “é conscientizar a sociedade sobre a importância dos laços afetivos respeitando o idoso”. Neves informou que o objetivo do CEDPI/RO é levar, a partir dos próximos anos, a realização do Dia da Pessoa Idoso para os outros municípios de Rondônia.

As atividades no Dia da Pessoa Idosa incluíram desde a criação de grupos de idosos, oficinas de mudança no estilo de vida, orientação digital, educação alimentar e nutricional, realização de exercícios físicos como caminhada, dança, aeróbica, entre outros. Além de palestras educativas, rodas de conversa sobre temas relacionados ao envelhecimento saudável com a participação de equipes de saúde.

Texto: Adaides Batista

Fotos: Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO