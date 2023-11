TURISMO Prefeitura realiza primeiro Road Show para fortalecer atividades turísticas na capital

Evento contou com a participação de representantes do turismo de Rondônia, Acre e Ceará

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizou na noite de quarta-feira (22), no auditório do hotel Golden Plaza, a primeira edição do Road Show – O Melhor de PVH. O evento reuniu pessoas ligadas ao turismo, como dirigentes e secretários municipais do interior de Rondônia, de Rio Branco (AC) e o presidente da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo (Anseditur), Alexandre Pereira, que também é secretário de Turismo de Fortaleza (CE).

O encontro é sobre a importância do turismo como atividade econômica no município de Porto Velho, com debates entre a Semdestur, Sebrae, Fecomércio, Setur e Anseditur. Na abertura do evento foi exibido o vídeo turístico promocional O Melhor de PVH, e contou com apresentações culturais regionais. Durante a manhã, aconteceu a visita guiada a alguns pontos históricos de Porto Velho.

Fabricio Jurado, secretário-geral de Governo da Prefeitura, representando o prefeito Hildon Chaves, destacou a importância do turismo no município. “Hoje é o lançamento do Road Show – O melhor de PVH, organizado pela Semdestur, mostrando nosso compromisso com o setor para todo o país. Estamos recebendo representantes de outros estados e regiões, e mostrando o que Porto Velho tem, o seu potencial na gastronomia, balneários, e nossos pontos históricos, e o quanto o turismo é importante gerando emprego e renda”.

A secretária da Semdestur, Glayce Bezerra, palestrou sobre a atividade econômica e a campanha O Melhor de PVH -Terra de Bravos Pioneiros. “Hoje estamos realizando o primeiro Road Show, que tem como objetivo rodar o Brasil, partindo desta primeira edição aqui em Porto Velho, vamos mostrar nossa campanha e todas as nossas ferramentas, além da modernização com o uso da tecnologia, através de nosso aplicativo, QR Code e site, para melhor desenvolver nosso turismo”, declarou.

Para o presidente da Anseditur e secretário de Turismo de Fortaleza (CE), Alexandre Pereira, o convite em participar do evento foi muito satisfatório.

“Me deu a oportunidade de conhecer as belezas de Porto Velho. Na presidência da Anseditur, temos discutido muito sobre a importância do brasileiro no seu Brasil. Nós temos uma massa de 220 milhões de brasileiros e 100 milhões viajam de carro, ônibus, avião, barco e navio. Observamos que muitas pessoas não conhecem o Brasil, e a gente está fazendo esse trabalho para que as pessoas conheçam as belezas de diversas regiões do Brasil. Aqui essa região Amazônica, tem toda essa beleza natural da floresta e do ecoturismo, vários locais para pesca extraordinários e o turismo do esporte também faz parte. Porto Velho tem e vive esse grande destaque no turismo nacional”, finalizou Alexandre.

A campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” tem um site que pode ser acessado através do endereço eletrônico omelhordepvh.com.br. A ferramenta foi criada pela Semdestur para fomentar a divulgação do turismo em Porto Velho.

Texto: Rando Silva

Foto: Ana Flávia Venâncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO