TURISMO – Projeto viabiliza placas de sinalização dos atrativos turísticos de Porto Velho

Cada pessoa poderá levar até cinco mudas

Com o propósito de fomentar a arborização da cidade, torná-la mais verde e proporcionar uma melhor qualidade do ar para os munícipes, a Prefeitura de Porto Velho fará mais uma doação de mudas neste sábado (12), das 16h às 18h, no Espaço Alternativo, zona Norte da cidade.

No total, conforme o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Alexandro Pincer, cerca de 200 mudas serão colocadas à disposição das pessoas que queiram contribuir com a arborização na capital rondoniense.

“Não precisa levar documento para receber as mudas. É só chegar e receber. Serão, no máximo, cinco mudas de espécies nativas para cada pessoa”, explicou o secretário.

MAIS AÇÕES

Pincer acrescentou que a Sema preparou um calendário para distribuição de mudas ao público nos meses de novembro e dezembro nos espaços públicos de Porto Velho. Ainda de acordo com o secretário, mais de quatro mil mudas estarão disponíveis para doações ao público no Viveiro Municipal a partir de janeiro.

Para mais informações sobre as doações de mudas no Viveiro Municipal, as pessoas devem entrar em contato com a Sema, localizada à rua General Osório, nº 81, próximo à rua Almirante Barroso, Centro de Porto Velho. Ou ligar para (69) 98473-3320

Texto: Augusto Soares

Foto: Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO