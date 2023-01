TURISMO – Rota Cultural de Porto Velho pode ser consultada on-line

Dezoito pontos foram listados com endereço, horário de atendimento e breve apresentação

Uma Rota Cultural do município pode ser consultada no site da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur). O conteúdo, que tem como objetivo facilitar o acesso dos visitantes aos pontos turísticos da capital, também é disponibilizado no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que funciona no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira de Oliveira, para fomentar o setor.

Na rota estão listados 18 pontos turísticos, com informações como endereço, dias e horários de funcionamento, contato e uma breve apresentação dos locais. São citados os seguintes atrativos: Casa de Cultura Ivan Marrocos, Três Caixas D’água, Prédio da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Palácio Presidente Vargas (Museu da Memória), Residência Episcopal, Catedral do Sagrado Coração de Jesus, Escola Barão dos Solimões, Seminário Maior João XXIII, Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, Palácio Tancredo Neves, 1ª Maçonaria, Primeira Câmara dos Vereadores, Ladeira Comendador José Henrique Centeno, Praça Jonathas Pedrosa, Edifício Monte Líbano – antigo prédio do INSS, Mercado Cultural de Porto Velho e Mercado Central.

Para ter acesso às informações de forma presencial, os interessados devem buscar o atendimento no CAT, de segunda a sexta-feira, das 9h às 22h45, e no sábado, das 12h às 23h. Aos domingos o atendimento é somente via WhatsApp: (69) 98473-6038.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO