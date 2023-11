TURISMOCampanha “O Melhor de PVH: Terra de Bravos Pioneiros” é apresentada na 2° Conferência Internacional de Turismo de São Paulo

Atores do turismo do Brasil e do mundo conheceram mais sobre Porto Velho

A secretária Glayce Bezerra, titular da pasta de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), esteve presente na 2° Conferência Internacional de Turismo de São Paulo, à convite do secretário de Turismo de São Paulo, Rodolfo Marinho, para palestrar sobre o case de sucesso da gestão do turismo de Porto Velho.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, foi sediado no Golden Hall do complexo World Trade Center e reuniu grandes players nacionais e internacionais para debater temas relevantes para a indústria do turismo na cidade de São Paulo e no mundo. Diferentes stakeholders da área para debater ideias, soluções e projeções sobre gastronomia, economia, hotelaria, viagens, políticas públicas, experiências e muito mais.

A secretária Glayce Bezerra relata que a experiência foi agregadora para a divulgação do turismo de Porto Velho. “São Paulo tem seus diálogos com outros destinos turísticos no Brasil e ao redor do mundo, e Porto Velho é um deles, por isso fomos convidados a palestrar ao lado de grandes metrópoles do Brasil no ramo turístico, valorizando o trabalho realizado pela Semdestur no ordenamento turístico e a campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”.

A secretária esteve no painel intitulado “Estratégias na promoção do Turismo no Brasil: cases, programas e parcerias que inspiram”, em que foram abordadas pautas sobre programas, parcerias, cases e políticas que fomentam e estimulam o turismo em diferentes destinos e localidades do Brasil. No mesmo painel, estava a secretária Municipal de Turismo de Porto Alegre, Júlia Evangelista, o secretário Municipal de Turismo de Fortaleza e presidente da Associação Nacional dos Secretários e Diretores Municipais de Turismo, Alexandre Pereira, e a secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado da Paraíba, Rosália Borges Lucas.

