TURISMOCAT de Porto Velho recebe visita técnica de gestores do turismo de Ouro Preto do Oeste

No encontro em Brasília, gestores trataram de assuntos afetos à regulação e fiscalização dos serviços públicos concedidos pelo Município e das formas de cooperação do Deputado na defesa desse interesse na Câmara Federal

O Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV), Jonathan Pacheco, junto com o Diretor Jurídico Alan Almeida do Amaral e o Diretor Técnico-Operacional, Dalmo Roumie, acompanhados do Presidente do Conselho Gestor da Parceria Público-Privada da Prefeitura, Ivan Furtado, estiveram em Brasília no gabinete do Deputado Federal Maurício Carvalho, para estreitar relações e atuar na defesa dos interesses da ARPV com a Câmara Federal.

Criada para atuar na regulação de espaços e serviços públicos que foram objetos de concessão pelo Município de Porto Velho, a ARPV tem se estruturado para cumprir sua missão. No encontro em Brasília, os gestores trataram do apoio do parlamentar para a abertura de um canal de diálogo com setores que regulamentam atividades de concessão pública.

“É importante que haja essa intermediação do Deputado, facilitando a nossa interação com as demais Agências Reguladoras que atuam na esfera federal, possibilitando um trabalho cada vez mais eficiente. Para isso é fundamental que haja um troca de informações e de experiências”, relatou Jonathan Pacheco.

O Deputado se colocou à disposição para atuar nessa parceria e ressaltou o bom relacionamento com todas as iniciativas da Prefeitura de Porto Velho e seu compromisso com o mandato que exerce. “Foi mais uma decisão acertada da gestão do Prefeito Hildon Chaves que, com a criação da Agência em Porto Velho, vai possibilitar a regulação de espaços e dos serviços públicos concedidos pelo Município, bem como a defesa dos interesses dos usuários, para conferir eficiência e qualidade ao que é oferecido à população”, completou o parlamentar.

Na prática, o objetivo da ARPV é o de assegurar a adequada prestação dos serviços públicos concedidos ao Ente Privado, atender as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade das tarifas ou contraprestações.

Texto: SMC

Foto: Assessoria do Gabinete do Dep. Maurício Carvalho

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte:

Prefeitura de Porto Velho – RO