TURISMOReunião do Conselho Municipal de Turismo tem prestação de contas e aprovação de projetos

A reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) foi realizada na última sexta-feira (04), na sede da Fecomércio Rondônia, em Porto Velho. Composta pelos conselheiros e suplentes, de instituições municipais, estaduais e privadas, a reunião teve como pauta a prestação de contas das ações da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), como também a apresentação do projeto de estande da Semdestur para a Abav Expo 2023, a maior feira de turismo da América Latina.

As instituições obtiveram informações de execução dos projetos da Semdestur, como revitalização da Praça Três Caixas D’Água, o evento Estação Turismo – Identidade Beradeira, a entrega do aplicativo turístico 2Clics, e projetos futuros como a Calçada Criativa e Cemitério das Locomotivas.

A Abav Expo movimenta a economia do turismo nacional, proporcionando contato com o trade turístico, agentes e empresas internacionais. A edição da feira em 2023 será no Rio de Janeiro e o projeto da participação da Prefeitura de Porto Velho, por meio do Fundo para o Desenvolvimento do Turismo, foi aprovado durante reunião do Comtur. A participação nesta edição é fruto do sucesso da edição passada, em que a Semdestur expôs a campanha “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” e obteve resultados expressivos, tendo atraído a equipe da revista “Qual Viagem?” visitar a capital de Rondônia, com direito a ser matéria capa da publicação.

A notoriedade do trabalho da Semdestur foi mencionada por outros conselheiros como norteadora do trabalho para todo o Estado, a exemplo dos circuitos e rotas desenvolvidos a partir do mapeamento dos pontos turísticos.

Durante a reunião, a representante da Fecomércio Rondônia, Cileide Macedo, destacou a notoriedade que a gestão do turismo porto-velhense está ganhando em nível regional. “Participamos de reunião dentro da Fecomércio Acre, com secretários municipais do Acre e o trabalho específico de rotas e revitalizações despertou a vontade dos secretários virem para Porto Velho”, disse.

A titular da Semdestur ressaltou as mudanças em prol da imagem da cidade: “estamos num novo momento, dando atenção ao que faz a diferença, dando um colorido ao nosso turismo, com revitalizações, mapas turísticos e trazendo tecnologia para auxiliar o nosso visitante”, menciona Glayce Bezerra.

A reunião do Comtur contou com a presença de representantes da Universidade Federal de Rondônia (Unir), Fecomércio Rondônia, Superintendência Estadual de Turismo (Setur), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Rondônia (Sindhotel), Câmara Municipal de Porto Velho, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e Associação Brasileira de Agências de Viagem Rondônia (Abav/RO).

Texto: Isabella Leite

Foto: Semdestur

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO