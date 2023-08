TURISMOSemdestur apresenta ações de fomento ao turismo de Porto Velho durante ExpoAcre 2023

“O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” serviu de referência para secretários e empresários de estados vizinhos e autoridades internacionais

O trabalho técnico municipal no turismo de Porto Velho já é referência na região Norte, e prova disso foi o convite feito pela Fecomércio-Acre para a titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Glayce Bezerra, palestrar no estande da instituição durante a ExpoAcre 2023. Foram dois dias de agenda, com uma rede de gestores do turismo, representantes internacionais e empresários.

REFERÊNCIA EM TURISMO

Em Rondônia, o caso de sucesso do ordenamento turístico realizado pela Semdestur na capital já serviu de avaliação comparativa antes. É o que conta a consultora da Fecomércio Rondônia, Cileide Macedo: “Levamos o trabalho da Semdestur para mostrar a importância de se criar rotas turísticas dentro da cidade, e outras cidades de Rondônia estão criando rotas também a exemplo do trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho”, disse Cileide.

Na região Norte, a campanha promocional turística “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros” chama atenção pela identidade visual assinada pelo artista Mikéliton, que confere um colorido e elementos típicos da cidade, e pela categorização dos pontos turísticos, que são agrupados entre circuitos e rotas.

“Esse material aqui eu apresento desde o ano passado, eu sou um apaixonado por ele, colorido e funcional, além disso, também tem o audiovisual e o QR Code”, relatou João Bosco, secretário executivo do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade do Acre (Cetur-AC) e coordenador de turismo da Fecomércio-AC.

IDENTIDADE AMAZÔNICA

A integração regional foi pauta principal das agendas, focadas em trazer a identidade da região Norte para destaque nacional e internacional como unidade. “A ideia hoje é aproximar os dois estados e mostrar a identidade da região amazônica para o Brasil. O etnoturismo, a pesca esportiva, são marcas características da nossa região, que atraem os visitantes de fora, que chegam e também são surpreendidos pelo receptivo das cidades”, ressaltou Gilvan Pereira, superintendente estadual de turismo. Segundo o representante da Fecomércio-Acre, o objetivo é que as secretarias municipais do Acre, junto a Semdestur e municípios de Rondônia, comecem a se integrar.

A secretária Glayce Bezerra apresentou as diversas ações de fomento ao turismo, como a capacitação dos taxistas e adesivos de QRCode nos táxis, o curso de condutor de turismo de pesca em Jaci-Paraná, focado no receptivo do turista de pesca esportiva, e o trabalho de campo de mapear pontos turísticos e catalogá-los em circuitos e rotas.

A gestora pontuou a gratidão pelo convite dos parceiros do estado vizinho para palestrar na ExpoAcre 2023. “Estou imensamente grata pelo reconhecimento do nosso trabalho de fomento ao turismo em Porto Velho. É uma alegria saber que estamos contribuindo para fortalecer o setor turístico em nossa região. Fiquei muito entusiasmada pelo convite para apresentar nossos projetos e ações aos secretários de turismo do Acre. Compartilhar nossas experiências e conhecimentos é uma oportunidade única para impulsionar o desenvolvimento do turismo em ambos os estados, Rondônia e Acre”.

TURISMO GASTRONÔMICO

A gastronomia beradeira é um destaque em Porto Velho, e a Semdestur está estabelecendo um projeto de turismo de base comunitária no Lago do Cuniã, que possui uma superpopulação de jacarés. Como o abate dos jacarés é permitido e a comunidade possui um frigorífico próprio, onde moradores do Cuniã trabalham, a comercialização desta carne exótica é permitida e incentivada.

Neste contexto, nasceu o restaurante do Seu Jorge, chef de cozinha que a Semdestur levou para preparar uma degustação no estande do Senac durante a ExpoAcre. Valorizando a culinária típica amazônica, Seu Jorge preparou seu prato de assinatura: jacaré ao molho de tucumã, e serviu aos presentes.

“Gratidão à Fecomércio-Acre e à Semdestur por terem acreditado em mim, no meu trabalho. Uma gestão que apoia e acredita no empreendedor como eu, de comunidade ribeirinha, nós nunca tivemos. Hoje posso dizer que faço isso porque acreditaram em mim”, destacou o chefe de cozinha durante o evento.

Além da gestão turística da Prefeitura de Porto Velho, o potencial gastronômico foi apresentado durante evento no Acre, chamando atenção por seus sabores e temperos amazônicos, como o molho de tucumã.

Texto: Isabella Leite

Foto: Maiara Castro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO