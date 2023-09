Turista danifica fonte construída no século XVI em Florença

Reprodução/INMET Mapa de acumulado de chuva em 24h no dia 02/09/2023, às 18 UTC (15h)

Um ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul já deixou pelo menos quatro mortes nesta segunda-feira (4). Por conta das tempestades, foi declarado alerta vermelho em parte do estado.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as consequências do ciclone devem ser sentidas também nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Alerta vermelho

Foi declarado alerta vermelho (um indicativo de “grande perigo”) em parte dos estados do Rio Grande do Sul. Entre os municípios afetados estão Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Canoas, Santa Maria e outros.

Válido até 18h desta segunda-feira (4), o aviso alerta para riscos de chuva superior a mm/h ou acima de 100 mm/dia, com alta possibilidade de alagamentos, deslizamentos de enconstas e transbordamentos de rios.

Alerta laranja

O alerta laranja significa “perigo”, e foi declarado no restante do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em parte do Paraná. O INMET prevê ventos entre 60 e 100 km/h, chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e granizo. O instituto ainda alerta para riscos de alagamentos, deslizamentos e corte de energia elétrica.

Alerta amarelo

O aviso de “perigo potencial” foi dado em parte do Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Os riscos são: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, ventos fortes que podem ir de 40 e 60 km/h e chuva de granizo. Não há riscos de alagamentos, deslizamentos ou corte de energia elétrica.

Fonte: Nacional