Tutorial: Programa Justiça 4.0 implanta módulo do SEI Federal que permite integração entre as instituições públicas que usam a ferramenta

Durante os dias 3 e 4 de novembro, servidores(as) de diversas áreas participaram de uma oficina para elaboração da política e do programa de Qualidade de Vida no Trabalho no Poder Judiciário do Estado de Rondônia, na Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça. O trabalho é baseado na pesquisa institucional realizada entre os meses de junho e julho, que contou com a participação de mais de 2 mil pessoas e na qual o público interno da instituição avaliou as condições e situações no trabalho que são causadoras de bem-estar ou mal-estar dentre os colaboradores.

A partir das respostas dos(as) servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e demais colaboradores(as), as informações foram divididas em temáticas, como organização do trabalho, relações socioprofissionais, reconhecimento e valorização profissionais, saúde, dentre outros. A partir de uma base normativa com leis, instruções e resoluções foram definidos conceitos de política e traçados projetos e ações que promovam a qualidade de vida no trabalho no Poder Judiciário.

Segundo a coordenadora da comissão formada para implementação do Programa de QVT no PJRO, Iuna Sapia, a oficina reuniu as informações que foram prestadas pelos participantes de todo o Estado, de modo a refletir as opiniões e percepções de cada um que participou da pesquisa. “Desta forma, a política e as ações estarão em consonância com aquilo que foi apreendido durante a pesquisa”, afirmou Iuna.

Para o secretário de Gestão de Pessoas do TJRO, Gustavo Nicocelli, a implementação do Programa de Qualidade de Vida no PJRO demonstra a preocupação da administração e dotar a instituição de meios e ferramentas necessárias ao bom desempenho das atividades pelos magistrados (as) e servidores (as) do Judiciário. Somado a isso, como destaca a diretora do Departamento do Conselho da Magistratura, Cecileide Correia, a expressiva participação dos(as) magistrados(as) durante o levantamento contribuiu sobremaneira para que o contexto institucional das respostas fosse ampliada, de modo que a política contempla também a visão de juízes(as) e desembargadores.

Segundo o professor Mário César Ferreira, professor da Universidade de Brasília (UnB) e consultor do TJRO, já foram realizadas quatro etapas do trabalho, que incluíram a apresentação dos métodos de trabalho, a aplicação da pesquisa com o público, a apresentação para todos dos resultados do levantamento e a realização das oficinas para a política e o programa de QVT. O próximo passo, de acordo com Ferreira, com formação na França e coordenador de um reconhecido grupo de pesquisas na área de qualidade de vida no trabalho, é a entrega de um livro, colaborativo, que irá nortear as ações relacionadas ao tema no Judiciário de Rondônia.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO