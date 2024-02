Ucrânia acusa Rússia de usar míssil hipersônico em ataque a Kiev

Reprodução / Youtube – 28.05.2022 Russos testam míssil de cruzeiro hipersônico Zircon no Mar de Barents

Um instituto de pesquisa ucraniano identificou após análises de materiais o uso de um míssil hipersônico pelo exército russo. O artefato foi utilizado em um ataque a Kiev, capital ucraniana.

A análise ucraniana ainda precisa ser confirmada, em caso positivo, será comprovado o primeiro uso do míssil hipersônico , capaz de viajar a velocidades 9 vezes superior à velocidade do som , entretanto, o alcance do míssil é de apenas 1000 quilômetros .

O uso dessa arma pode fazer com que as defesas antiaéreas da Ucrânia deixem de detectar e destruir mísseis russos . Segundo analistas consultados pela agência de notícias Reuters, isso pode dar margem para novos avanços de tropas russas em território ucraniano.

Qual a capacidade do Zircon?

O Zircon faz parte de uma família de armas de guerra que já foi chamada de “ invencíveis ” pelo presidente russo Vladimir Putin .

Esse míssil tem capacidade de transportar até ogivas nucleares e pode acertar alvos no continente europeu em poucos minutos.

Testes preliminares do Zircon apontaram que o míssil atingiu velocidade de 9,8 mil km/h . Para efeito de comparação, a distância entre Moscou e Lisboa, por exemplo, é de 3.900 km , entretanto, seu baixo alcance o limita de alcançar alvos muito distantes.

Segundo o diretor do Instituto de Pesquisa Científica de Kiev para Exames Forenses, Oleksandr Ruvin, há elementos característicos do Zircon.

“Neste caso, vemos elementos que são característicos do míssil 3M22 Zircon. Partes e fragmentos do motor e dos mecanismos de direção têm marcações específicas”, afirmou.

O míssil hipersônico faz parte do exército russo desde junho de 2022, poucos meses após o início da guerra . Desde então, não havia sido usado no confronto.

