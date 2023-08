Ucrânia ataca base naval russa no Mar Negro usando drones

Reprodução / Google Maps – 04.08.2023 Drones ucranianos atacaram base naval da Rússia no Mar Negro

Drones ucranianos atacaram uma base naval da Rússia no Mar Negro. O ataque ocorre horas após os russos anunciarem ter impedido uma investida da Ucrânia no porto de Novorossiysk.

Imagens obtidas pela agência de notícias AFP mostram um drone se aproximando de um navio de guerra e a transmissão sendo interrompida pouco antes do impacto.

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou, à AFP , o envolvimento do órgão no ataque com drones e disse que o navio de desembarque Olenegorsky Gornyak foi atingido por explosivos e ficou danificado.

A Rússia, conforme a Reuters , confirmou o ataque da Ucrânia, mas afirmou ter interceptado os drones.

O Kremlin comunicou que dois barcos não tripulados tinham a base naval de Novorossiysk, em Krasnodar, como alvo, mas que o ataque foi impedido. A Rússia ainda disse ter derrubado 10 drones ucranianos sobre a região da Crimeia, península que foi anexada pelo país em 2014.

Fonte: Internacional