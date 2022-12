Ucrânia diz que Rússia lançou mais de 100 mísseis em Kiev

Pexels Ucrânia acusa russos de criarem câmara de tortura infantil em Kherson

A Rússia voltou a atacar fortemente a Ucrânia nesta quinta-feira e lançou mais de 100 mísseis no país, segundo autoridades ucranianas. Além da capital Kiev , as cidades de Zhytomyr e Odesa também foram atingidas hoje em mais um episódio da guerra , que se aproxima de um ano.

O conselheiro do gabinete presidencial, Oleksiy Arestovych, disse nas redes sociais que um “ataque aéreo maciço” de “mais de 100 mísseis” ocorreu hoje cedo.

No Natal, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o país estava pronto para negociar com todas as partes envolvidas na guerra na Ucrânia , com o objetivo de encontrar “soluções aceitáveis”. De acordo com o mandatário, no entanto, Kiev e seus aliados ocidentais se recusam a conversar.

A declaração do russo ocorreu um dia após o país ter bombardeado a cidade de Kherson. A ação deixou ao menos 10 mortos e 55 feridos, de acordo com números divulgados pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Fonte: IG Mundo