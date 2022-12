Ucrânia exalta defesas aéreas sob ataques de mísseis russos

Reprodução: Redes Sociais Erupção do vulcão Stromboli provocou o surgimento de uma coluna de fumaça e cinzas

Uma intensa atividade do vulcão Stromboli , no sul da Itália , provocou um tsunami de cerca de um metro e meio de altura na tarde de domingo (4). Uma forte erupção também causou o surgimento de uma coluna de fumaça e cinzas que foram avistadas de ilhas próximas.

Ecco il video ravvicinato del flusso piroclastico principale che nel pomeriggio si è sviluppato sulla Sciara del Fuoco dello #Stromboli provocando la formazione di uno #tsunami alto 1,5 metri. Per fortuna al momento non si hanno notizie di danni. pic.twitter.com/0I9KiEaxBk — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 4, 2022

Segundo informações da Proteção Civil, sirenes soaram na ilha para alertar os moradores da região. Até o momento, não há registro de danos ou vítimas. Por precaução, escolas da região estão fechadas e as excursões no local foram interrompidas.

O Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália (INGV) informou que houve um “transbordamento de lava, em conjunto com intensa atividade explosiva nas bocas da área norte da cratera”. A atividade vulcânica no lado sudeste seguiu ativa nesta segunda-feira (5) e a lava atingiu o mar.

O vulcão Stromboli é o mais ativo da Europa, com erupções que ocorrem com um intervalo médio de uma hora. A atividade “ordinária” do Stromboli consiste em explosões de média energia, que duram de poucos segundos a dez a vinte minutos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .

Fonte: IG Mundo