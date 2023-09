Ucrânia fecha acordo com Estados Unidos para produção de armas

Dr. Phil/screengrab Gypsy Rose foi presa em 2016, após confessar que foi a mandante do assassinato da mãe, Clauddine “Dee Dee” Blanchard

O Departamento de Correção do Missouri informou nesta sexta-feira (29) que Gypsy Rose Blanchard, de 32 anos, teve a sua pena progredida para a liberdade condicional. Ela será liberada no dia 28 de dezembro de 2023. Blanchard foi condenada a 10 anos de prisão em 2016 por arquitetar e encomendar a morte da própria mãe, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, em 2015. O seu namorado na época, Nicholas Godejohn, também foi condenado.

Quem é a jovem e o que motivou o crime?

Gypsy nasceu em 1 de julho de 1991. Desde seu nascimento, ela foi apresentada como uma criança que tinha uma saúde severamente afetada. A mãe de Gypsy, Dee Dee, ‘cuidava’ da filha na cidade de Springfield, Missouri, nos Estados Unidos.

Segundo Dee Dee, a filha tinha diversos problemas de saúde, como distrofia muscular, leucemia, epilepsia e alergias extremas. Com as exposições da condição de saúde da filha, Dee Dee acabou recebendo diversos produtos advindos de doações, como comida, dinheiro, e até uma viagem à Disney. Entretanto, uma coisa não era dito sobre as condições de Gypsy: ela não tinha nenhuma doença .

Dee Dee fazia com que Gypsy passasse por diversos tratamentos desnecessário, usava laudos médicos adulterados, além de raspar o cabelo da filha constantemente para manter o semblante de efeitos dos tratamentos. A jovem passou anos na cadeira de rodas e respirando com a ajuda de um tanque de oxigênio.

Após algum tempo, ficou entendido que as mentiras de Dee Dee estavam associadas a um caso de Síndrome de Münchhausen por procuração, que é quando uma pessoa inventa ou provoca doenças em alguém que esteja sob sua tutela, visando chamar a atença para si.

Gypsy tomou consciência das ações da mãe quando entrou na adolescência. Dee Dee a privava de liberdade, como a proibição do uso de redes sociais por parte da filha e de um possível relacionamento. Entretanto, aos 18 anos, Gypsy descobriu que a mãe adulterava os laudos médicos durante toda a vida.

A jovem já mantinha um relacionamento secreto com Nicholas Godejohn, de 24 anos. Ela o havia conhecido pela internet havia dois anos, e conversava com ele através de um fake no Facebook, com o pseudônimo de Emma Rose.

No dia 14 de junho de 2015, o perfil Dee Gyp Blancharde publicou no Facebook “That Bitch is dead!” (“A Vadia está morta!”). A publicação levantou suspeitas da vizinhança, que logo acionou a polícia.

Na casa onde vivia mãe e filha, o corpo de Dee Dee foi encontrado com 17 facadas. A perícia indicou que o corpo estaria ali havia dias. Como Gypsy não estava na casa e a cadeira de rodas continuava na residência, o rumor começou a crescer dizendo que ela havia sido sequestrada.

Após alguns dias, a polícia encontrou Nicholas em Winsconsin, junto a Gypsy totalmente saudável. O namorado se entregou à polícia e confessou que ambos haviam planejado a morte de Dee Dee, após a descoberta das ações da mãe contra a filha.

Gypsy enviava mensagem ao rapaz pedindo que ele acabasse com a vida de Dee Dee. Ele a matou com uma faca, enquanto ela dormia.

A história de Gypsy foi retratada por Hollywood na série de true crime “The Act”, além dos documentários “Mamãe Morta e Querida” e “Gypsy – Uma Vida de Mentira”.

