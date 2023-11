Ucrânia: Rússia é apontada como suspeita em caso de envenenamento

Twitter Marianna Budanova foi envenenada e segue hospitalizada há uma semana

O Exército da Ucrânia suspeita que a Rússia seja a culpada pelo envenenamento de Marianna Budanova, esposa do chefe do serviço de inteligência militar ucraniana, Kyrylo Budanov. A informação foi dada por um porta-voz do exército ucraniano nesta terça-feira (28). Marianna está internada há uma semana, recebendo tratamentos em Kiev.

O exército diz que o envenenamento que Marianna recebeu tem como base metais pesados, destacando mercúrio e arsênico. Além disso, eles confirmam que não foi um envenenamento acidental.

Segundo as autoridades, o alvo do envenenamento sempre foi Marianna, não o marido. Para o exército, é impossível atingir diretamente os chefes dos serviços de inteligência através do método utilizado. Desta maneira, os russos teriam feito de forma deliberada contra Marianna.

Kyrylo já havia informado anteriormente que a esposa vivia com ele, e que os dois moravam no local de trabalho dele.

Até o momento, o governo russo não comentou sobre o envenenamento. Essa não seria a primeira vez que o governo da Rússia seria acusado de envenenar ou planejar atentados contra a vida de opositores políticos.

De acordo com os veículos de imprensa ucraniano, os metais que foram utilizados no envenenamento de Marianna não são usados nos equipamentos do país. Dessa maneira, o serviço de inteligência acredita que o envenenamento foi através dos alimentos consumidos pela esposa de Kyrylo, e foi de forma intencional.

