Ucranianos iniciam treinamento para operar tanques Leopard 2

Soldados ucranianos começaram, nesta segunda-feira (13), os treinamentos para estarem aptos para guiar tanques de guerra do modelo Leopard 2. As atividades estão sendo realizadas na Polônia.

No total, 102 integrantes das Forças Armadas ucranianas começaram a ser orientados por instrutores noruegueses, canadenses e poloneses na cidade de Świętoszów.

Andrzej Duda, presidente da Polônia, acompanhou o primeiro dia de instruções e afirmou que essa operação tem o objetivo de capacitar as tropas de Kiev com veículos “modernos padrão da OTAN”.

“É com satisfação que nós vemos como nossos instrutores, em cooperação com colegas do Canadá e da Noruega, são excelentes na condução dessas aulas. Com que rapidez os soldados ucranianos absorvem o conhecimento de como operar esses dispositivos muito mais modernos, como os tanques Leopard”, disse o líder polonês.





Além do contato direto com os tanques, os ucranianos também estão absorvendo conhecimento via simuladores de diversas atividades, como tiros e condução destes e outros veículos militares.

A Alemanha anunciou, no início do mês, que vai enviar 14 tanques do modelo Leopard 2 para a Ucrânia. Além disso, os alemães indicaram ainda que outros países que tenham tanques deste modelo no seu estoque terão autorização para enviá-los a Kiev em curto prazo. A Polônia é um destes países que detém os veículos.

“Conhecemos perfeitamente bem a face imperial russa de nossa história e nunca mais queremos vê-la de perto. Hoje, nossos vizinhos da Ucrânia estão nos defendendo disso. Agradecemos-lhes por isso, procuramos dar-lhes toda a ajuda para que o façam da forma mais eficiente possível, incorrendo no menor prejuízo possível”, disse Duda.

“E é com isso que os estamos ajudando, porque esta arma moderna os ajudará a derrotar o inimigo com muito mais eficiência do que aconteceu até agora”, completou.

