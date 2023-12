UE alerta para ‘grande risco’ de ataques terroristas neste fim de ano

Unsplash/Alexandre Lallemand Bandeira da União Europeia

A comissária da União Europeia para Assuntos Internos, Ylva Johansson, alertou nesta terça-feira (5) para o risco de ataques terroristas na Europa durante o próximo período das festividades de fim de ano.

“Existe um grande risco de ataques terroristas na Europa”, afirmou ela ao chegar em Bruxelas, onde participará de uma reunião de ministros do Interior.

Segundo a comissária europeia, esta será uma das questões mais importantes abordadas hoje durante o Conselho.

Em declaração à imprensa, Johansson relacionou o seu alerta à “deterioração da situação no Oriente Médio” e a polarização que a guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas tem causado na comunidade internacional.

Por fim, anunciou ainda um montante adicional de 30 milhões de euros para a proteção de áreas particularmente vulneráveis, como locais de culto.

Desde o início do conflito no Oriente Médio, diversos ataques independentes estão sendo realizados na União Europeia, principalmente na França, onde no último fim de semana um turista alemão foi esfaqueado por um homem que justificou o ato com a violência contra os palestinos.

