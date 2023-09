Última fase de classificação do Concacau terá a participação de cinco julgadores

Na segunda-feira (25), aconteceu a solenidade de abertura do curso de introdução às técnicas de leitura e de escrita no Sistema Braille. A formação reúne 60 professores da Rede Estadual de Ensino, sendo 50 de municípios de Rondônia e 10 da Capital, Porto Velho.

O curso na área de deficiência visual está sendo realizado pelo Governo de Rondônia e tem a duração de 40 horas, com aulas que prosseguem até sexta-feira (29). As técnicas da escrita são ministradas pelas professoras Geni Pinto de Abreu e Maria Luzia do Livramento, da Secretaria de Estado da Educação – Seduc. O Sistema Braille, empregado universalmente na escrita e na leitura por pessoas com deficiência visual, têm aplicações na literatura, matemática, química, física, informática, musicografia e fonética.

A formação tem como objetivo divulgar e transmitir conhecimentos básicos aos professores de salas de recursos multifuncionais, a fim de melhorar suas condições de atendimento às pessoas com deficiência visual em seu processo de inclusão social e educacional.

CAPACITAÇÃO

O curso proporcionará a capacitação do professor ao Atendimento Educacional Especializado – AEE, trabalhando o ensino do Braille para estudantes com deficiência visual, conforme previsto no decreto 7611/2011 e na Política de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva.

O evento foi organizado pela Coordenadoria de Modalidades e Diversidades de Educação e da Gerência de Educação Especial da Seduc, em parceria com o Instituto Benjamin Constant do Rio de Janeiro, referência nacional no atendimento às pessoas com deficiência visual.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

De acordo com a Secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, a pasta tem investido bastante na inclusão social. “Atualmente a Rede Estadual conta com 459 alunos com baixa visão, 41 alunos deficientes visuais e um aluno com deficiência auditiva e visual. Em razão disso, verificamos a importância de trabalhar o ensino especial, capacitando nossos educadores para atender melhor os estudantes”, finalizou.

Fonte: Governo RO