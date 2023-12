Artesanato regional e itens decorativos são sucesso da feira

Encerrando o ano de 2023 com chave de ouro, o Giro Empreendedor que, em dezembro é Giro Natalino, chega a sua última edição. Nesta sexta-feira (29), o Giro estará na Praça das Três Caixas D’Água, no centro da cidade, das 16h às 20h, com diversas opções de artesanato, decoração, lanches doces e salgados e plantas em suas barracas.

O Giro Empreendedor é uma ação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), através de seu Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico, que fomenta o empreendedorismo e a economia solidária no município de Porto Velho. Só em 2023, o Giro chegou à marca de 136 empreendedores cadastrados, que participaram das 156 feiras no decorrer do ano em locais turísticos, órgãos públicos e grandes eventos, totalizando 2.760 oportunidades de geração de renda.

Para a secretária Glayce Bezerra, o Giro Empreendedor transforma a carreira das pessoas e é ponte para seus negócios expandirem. “Temos depoimentos de empreendedores que participam do Giro e tem sua renda alavancada, justamente por estarem expondo em vários locais, se tornam marcas conhecidas na cidade. Trabalhamos para impulsionar o artesanato local promovendo, além do Giro, a capacitação dos empreendedores.” ressalta a titular da Semdestur.

CADASTRE-SE NO GIRO

O empreendedor que deseja se cadastrar no Giro deve entrar em contato com o Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur por meio do telefone (69) 98473-8216, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 14h.

